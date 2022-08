Weer sliepen zo'n 700 mensen buiten in Ter Apel, deel krijgt noodopvang in Apeldoorn

Voor een deel van de asielzoekers is gisteravond nog opvang geregeld in twee sporthallen in Apeldoorn. Daar hebben ze maximaal vier dagen onderdak voordat ze doorreizen naar Doetinchem, meldt De Stentor. Het gaat volgens de krant om 150 asielzoekers.

Apeldoorn geeft daarmee gehoor aan een oproep van het COA, die bij de Gelderse gemeente aan de deur klopte om mensen uit hun penibele situatie te helpen in Ter Apel. Apeldoorn gaf vanwege de 'onhoudbare situatie' gehoor aan die oproep. De toestroom aan mensen wordt verdeeld over opvanglocaties in twee sporthallen in Apeldoorn, Sporthal Zuiderpark en Sporthal Mheenpark.