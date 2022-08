Brand in gebouw in Emmer wijk Angelslo

In een gebouw in Emmen is vannacht brand uitgebroken. Het vuur woedde aan de Veldlaan, in de wijk Angelslo.

De brandweer had de brand, waarbij flink wat rook vrijkwam, snel onder controle en was na een tijdje helemaal klaar met blussen. Het is niet bekend of er mensen aanwezig waren in het pand, voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.