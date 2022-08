Wat vind jij: Ik ben blij dat de hitte voorbij is

Ook kunnen we enigszins rekening houden met verkoeling. Vanaf vandaag is er meer bewolking, en neemt de kans op een buitje toe.

Is enige verkoeling voor jou welkom? De cijfers van deze augustusmaand liegen er niet om. Zo werd het gisteren in Deelen (Gelderland), Volkel (Brabant) en Arcen (Limburg) tropisch warm met ruim 30 graden. Daarmee is aan de laatste voorwaarde voor een hittegolf voldaan en is de tweede regionale hittegolf van 2022 een feit. Niet echt 'Hollands zomerweer'.