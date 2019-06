'​Stoepranden? Dat speel ik thuis nooit'

De tienjarige Ruben speelt vaak voetbal, zegt hij. FIFA 18 bijvoorbeeld. Maar hij speelt soms ook best buiten. Als het mooi weer is. De elfjarige Anouk leerde net als Ruben stoepranden van de meester. Thuis speelt ze vooral op de grote bult. Of speelt ze verstoppertje.Maar nu mag ze toch met haar klasgenootjes van OBS De Vijverstee meedoen aan de voorronde van het NK stoepranden. "Hoeveel staat het?" vraagt Anouk, die net nog glorieus won van haar vorige tegenstander. 18-14. Ze is aan het verliezen. "Je moet het randje van de stoeprand raken met de bal en dan krijg je een punt", legt ze uit. Maar haar tegenstander is 'gevaarlijk met de bal'. "Hij raakt steeds net het randje en dan schiet de bal weer naar hem terug."Ze is het enige meisje tijdens deze voorronde. "Echt raar", vindt ze zelf. Ook zij mag straks naar het NK in Amersfoort. Net als de vijf jongens. Misschien zijn er dan wel meer meisjes om mee te stoepranden.In totaal doen dertig gemeenten mee aan het NK Stoepranden. Bij de finale in Amersfoort nemen duizend finalisten het tegen elkaar op. Bij de finale in Amersfoort wordt er gespeeld in zes verschillende leeftijdscategorieën. De jongste categorie is 6 t/m 10 jaar, de oudste 75+.