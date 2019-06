Waar is motorcoureur Walid Kahn gebleven?

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Een jaar eerder veranderde hij z'n naam al van Walid Soppe naar Walid Kahn. Soppe is de naam van z'n pleegouders, Kahn de naam van z'n biologische ouders. Maar er zijn maar weinig mensen in de racewereld die weten wat er precies aan de hand is."M'n pleegouders zaten bij mij in het team. Op een gegeven moment word je ouder en dan moet je elkaar kunnen loslaten. Dat is niet echt gebeurd en daardoor is het een beetje stuk gelopen", verklaart Kahn.De breuk met zijn pleegouders, die zakelijk alles voor hem regelden, zorgde ervoor dat hij dit seizoen niet te zien is op de circuits. Maar hij wil wel heel graag weer terugkeren in de motorsport. "Ik mis de motorsport super erg. Maar ik moet super hard werken om weer te komen waar ik stond", licht Kahn toe."Ik regel nu alles zelf. Normaal gesproken deed ik dat nooit. Ik vind heel veel dingen moeilijk om te doen omdat ik daar niet genoeg zelfvertrouwen voor heb. Bijvoorbeeld op mensen afstappen. Maar dat gaat nu wel goed", zegt Kahn. "Nu ik er alleen voor sta, moét ik het wel doen, anders gebeurt het niet."De 19-jarige Kahn zit op dit moment goed in z'n vel. Komend schooljaar wil hij naar een opleiding voor koks. Om fit te blijven gaat hij naar de sportschool en crosst hij op de mountainbike."Ik heb fijne mensen om me heen en voel me gelukkig. Ik heb de positiviteit weer te pakken. Die was ik ook een tijdje kwijt. Ik ben ergens anders gaan wonen voor rust. Ik heb ook m'n school geregeld. Iets wat ik normaal gesproken ook nooit deed. Ik ga met aardige mensen om en daar word ik zelf ook positiever van. Ik ben gewoon aardiger geworden ofzo."Kahn reed drie seizoenen op de TT in de Red Bull Rookies Cup. Als hij daaraan denkt krijgt hij nog steeds de kriebels. "Ik heb daar alleen maar mooie momenten gehad. Ook emotionele momenten, want ik lag ook wel eens op kop en toen ging ik vallen. Maar toen was ik nog een kleine Walid", besluit Kahn lachend.