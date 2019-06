Oud-coureurs zijn verdeeld over winkansen in MotoGP

Van den Goorbergh aan de leiding in TT: Het gejuich kwam boven mijn motor uit

“Het is een heel onvoorspelbare race”, zegt voormalig 500cc-coureur Van den Goorbergh. “Het kan alle kanten op. Een heel verschil met de Formule 1.”Onder normale omstandigheden is Marc Márquez de te kloppen man, denkt de vader van Rookies-coureur Zonta van den Goorbergh. “Die kan op elk circuit goed uit de voeten. Hij rijdt niet op de beste motor, maar weet er alles uit te halen. Daarnaast denk ik dat Yamaha er goed bij zit. Let ook goed op Fabio Quartararo, die kan zomaar winnen. En Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci, de twee Ducati-coureurs kunnen ook gaan verrassen."Jaap Hoogeveen, die met een wildcard aan de TT’s van 1996 en 1997 deelnam, heeft ook hoge verwachtingen van Quartararo. De 20-jarige Fransman rijdt dit seizoen voor het eerst in de MotoGP, bij Petronas Yamaha. “Het vermogen is in Assen iets minder van belang en dat is belangrijk voor Yamaha. Ik heb ook een hoge pet op van Quartararo’s teamgenoot Franco Morbidelli. En natuurlijk gaat Marc Márquez goed presteren. Hij is een topper eerste klas. Maar voor het kampioenschap hoop ik dat niet hij, maar zijn concurrent Andrea Dovizioso op het podium eindigt.”“Alex Rins zie ik wel winnen”, zegt Loek Bodelier, die in 1994 zelf op het podium stond tijdens de TT Assen in de 125cc. “Assen heeft een circuit waar topsnelheid niet het belangrijkste is en dat is in het voordeel van de Suzuki-coureur. Daarnaast is Márquez zeer sterk. Eigenlijk verwacht ik ook Valentino Rossi op het podium en het zou het leuk zijn als Jorge Lorenzo een positieve klapper maakt. De verschillen zijn in ieder geval erg klein.”