Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vanuit Zeijen zijn er zondag twee fietsroutes uitgezet, van 35 en 50 kilometer. Het vertrek is tussen 10.00 en 11.00 uur bij Café Hingstman in Zeijen, waar je een startbewijs, de routebeschrijving en een gevulde geschenktas krijgt. De opbrengst van de Zeijer Fietstocht is voor het goede doel, namelijk KWF Kankerbestrijding. Aanmelden kan via zeijerfietstocht@hotmail.com.

In het Engels klinkt LieFair als een tegenstelling, maar dat zal ze in Lieveren worst wezen. Over worsten gesproken, die zullen zondag ongetwijfeld te krijgen zijn in Lieveren. Want tijdens de LieFair is er van 11.00 tot 17.00 uur ruimte voor streekproducten, oude ambachten, brocante, livemuziek en een culinair plein. De toegang is geheel gratis.