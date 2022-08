Voorbereidingen Preuvenement in volle gang. ‘De grootste editie tot nu toe'

De voorbereidingen voor het Preuvenement zijn in volle gang. Vanavond gaat het driedaagse zomerfestival van start in de Gouverneurstuin in Assen.

Muziek, eten en drinken. Daar draait het evenement in de Asser stadstuin om. De organisatie is vandaag nog druk bezig met de opbouw van de 10e editie van het evenement.

25 restaurants uit Assen

"Vandaag wordt nog hard gewerkt", vertelt Emil Klok van de organisatie. Hij leidt alles in goede banen zodat 25 restaurants uit Assen dit weekend hun culinaire specialiteiten kunnen uitstallen. Dat gebeurt vanuit allerlei stellages, van tenten tot aan foodtrucks. En daar zit voor een ieder wat wils tussen, belooft Klok. "Uit allerlei soorten keukens. Van Moluks tot aan Frans en zowel goedkoop als duur."

Nadat het festival twee jaar niet door kon gaan vanwege corona, is het muziek- en eetfestijn groter dan ooit. Zo zijn er meer restaurants en meer artiesten dan voorgaande jaren. "Dit wordt de grootste editie tot nu toe. Met ongeveer 50 artiesten op drie podia", aldus Klok. De organisator verwacht dat 25.000 mensen naar de Asser tuin toestromen voor het gratis evenement.

Uithangbord voor Assen

Een uithangbord voor Assen op cultureel en culinair gebied, zo omschrijft Klok het evenement. "Het is iets artistieker geprogrammeerd dan het TT-festival. En het is een voorproefje van wat er in Assen het komend seizoen allemaal te doen is."

De vrijdagavond is voor het eerst toegevoegd aan het programma. Ook is het terrein uitgebreid met de achterkant van de tuin en de Brink voor het Drents museum. Een ander nieuw element is de wandelroute langs theater- poëzie-, dans- en beeldende kunstparels van onder meer Garage TDI, de Kunstbende en Kunst aan de Vaart.