'Over m'n like' op TV Drenthe: de donkere kant van de online wereld

Veel mensen, en dan vooral jongeren, zijn erg gehecht aan hun mobiele telefoon. Hoewel de smartphone veel vermaak oplevert, kleven er ook nadelen aan. Verslaggevers Hjalmar Guit en Jeanine Hofsteenge onderzoeken dat in het nieuwe TV Drenthe-programma 'Over m'n like'.

Instagram checken, een post op Facebook zetten, een appje sturen of een video op TikTok bekijken. Voor met name de jongere generatie is het mobieltje niet meer weg te denken uit hun leven. Ondanks de leuke kanten levert de smartphone ook onrust en sociale druk op. Zo vinden bijvoorbeeld veel jongeren dat anderen zo snel mogelijk op hun berichtjes moeten reageren en wordt dat ook van henzelf verwacht.

"Het is verslavend. Je zit eigenlijk de hele dag op je scherm. Vooral jongeren groeien ermee op en kunnen eigenlijk niet meer zonder", zegt Hofsteenge. "Maar we vinden het gedrag inmiddels zo normaal, dat we eigenlijk niet meer stil staan bij de negatieve effecten. Neem Instagram, waarop je heel veel mooie mensen ziet. Alles op die foto's oogt perfect. Dat kan bij jongeren voor heel veel onzekerheid zorgen. En dat terwijl er over die foto's allemaal filters zitten. Het is dus helemaal niet representatief."

Vertekend zelfbeeld

In de vijfdelige serie 'Over m'n like' schetsen experts de donkere zijde van de online-cultuur. "Dan krijg je te horen dat die onzekerheid kan leiden tot een vertekend zelfbeeld, sombere gevoelens of een eetstoornis", vertelt Hofsteenge. "Meer dan de helft van de jonge meiden maakt zich zorgen over haar uiterlijk. En een derde van de jongens", vult Guit aan. "Dat komt uiteraard niet alleen door sociale media, maar het speelt wel een versterkende rol als je online zoveel 'perfecte mensen' ziet."

"Ik vond het echt wel schokkend om van experts te horen hoe erg de effecten kunnen zijn", gaat Hofsteenge verder. "Bijvoorbeeld dat de vorm van de oogbal bij jongeren kan veranderen als je over een langere periode heel vaak naar je scherm kijkt. Je kan dus ook fysiek last krijgen. We hebben met oogartsen gesproken en zij vertelden dat ze tegenwoordig steeds meer jonge mensen over de vloer krijgen die een bril nodig hebben."

Fear Of Missing Out

Naast de experts komen in 'Over m'n like' ook de jongeren zelf aan het woord. "Zo hebben we een influencer gesproken om te horen hoe zij naar de nadelen van sociale media kijkt", zegt Hofsteenge. "Is ze bewust dat een app als Instagram ook minder leuke kanten heeft? En in een andere aflevering gaat het over Fear Of Missing Out, waarbij jongeren de angst hebben om online dingen te missen. Hoe gaan ze daarmee om?"

De verslaggevers zelf kijken ook met grote regelmaat op hun smartphone. "Maar die hebben we tijdens een aflevering moeten inleveren omdat we op retraite gingen. Dat was wel even gek", blikt Guit terug. "Toen ik m'n telefoon uiteindelijk weer terugkreeg, bleek dat ik heel weinig gemist had. En als er echt wat aan de hand was geweest, was ik natuurlijk op andere manieren te bereiken geweest. Mensen in m'n omgeving wisten waar ik was."

Naakte waarheid

In de aflevering van vanavond gaan Guit en Hofsteenge letterlijk met de billen bloot. "Elke keer zoeken we een manier om terug te komen in de 'echte wereld'. Dat is dus de wereld buiten je scherm. En hoe kom je nou beter los van het perfecte plaatje, zoals op Instagram, dan op een naturistencamping? Daar zie je de naakte waarheid", legt Hofsteenge uit. "Dat hebben wij ook gedaan en dat was wel heel spannend."

Hofsteenge verwacht niet dat kijkers hun online-gedrag gaan omgooien door het programma. "Maar als er een klein zaadje geplant kan worden, zou dat heel mooi zijn. Dat je toch een beetje anders gaat kijken naar je telefoongebruik."