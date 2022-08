Einde van tijdperk in Wezup: na 188 jaar is Hotel Hegen verkocht

Decennialang was Café Restaurant Hotel Hegen een begrip in het dorp Wezup. Maar Wim Hegen heeft het bedrijf na 188 jaar verkocht. Daarmee komt er een eind aan een lange familiegeschiedenis op die plek.

"Natuurlijk is het jammer dat de naam Hegen eraf gaat", zegt Wim Hegen met een brok in zijn keel. "Maar voor mezelf is het goed. Het is klaar."

Hegen heeft zich 28 jaar met hart en ziel ingezet in het familiebedrijf waar hij de rol vervulde van zowel gastheer, manager, hotelier, barman als chef. Daar hoort logischerwijs een lange werkdag bij. En daar wil Hegen even van bijkomen. "Ik ga even uitrusten. En daarna genieten! Eens naar een feestje of wat meer golfen. Daar heb ik ook echt zin in."

Dorpshuis blijft

Wim heeft geen opvolgers en zette het bedrijf vier jaar geleden te koop. Nu is het bedrijf verkocht aan de familie Hilbrands, met zorghotels in Aalden en Orvelte. Ze willen van het horecabedrijf in Wezup ook een zorghotel maken, maar wel met dorpshuisfunctie.

Of de plaatselijke biljartclub er kan blijven biljarten is nog even de vraag. Hegen: "Vanochtend ging de telefoon en die belt en die belt. Maar ik weet het niet. En dat kan ik niet meer invullen."

Koeien melken

Wim is de vijfde generatie Hegen in het bedrijf, dat bestaat sinds 1834. In die tijd heeft hij veel zien veranderen. Toen hij het bedrijf overnam, was het ook nog deels boerderij. Hij werkte dus én op het land én in de keuken. "Hoe ik het altijd gedaan heb, weet ik niet. Maar op een gegeven moment moest ik om half 8 's avonds de koeien nog melken. Toen dacht ik: nou stopt het."

Hegen stopte met de boerderij en legde zich meer toe op het hotelwezen. "Het hele cafégebeuren zakt weg. Dat brengt niet meer op. En een hotel brengt wel op." Hij vindt het voor het dorp en de omgeving dan ook jammer dat het na de verkoop geen hotel blijft.