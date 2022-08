Staatssecretaris: ook vanavond nog buitenslapers in Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Aselbeleid) verwacht niet dat het terrein rond aanmeldcentrum Ter Apel vanavond leeg is. Hij denkt dat er alsnog mensen buiten de poorten zullen slapen.

Van der Burg zegt druk in overleg te zijn met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert vandaag volgens hem nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor aanvang van de ministerraad. De Groningse burgemeester Koen Schuiling, ook lid van het Veiligheidsberaad, eiste eerder deze week dat er vanaf vanavond geen asielzoekers meer buiten slapen.

Extra gemeenten nodig

Volgens Van der Burg is het "belangrijk om tot een deal te komen, niet alleen tussen het Rijk en gemeenten maar ook gemeenten onderling. Dat kan ook stevig helpen. Ik was heel erg blij met de gemeente Apeldoorn, die gisteren zei dat ze bijspringen. Doetinchem gaat dit weekend open, dat gaat ook helpen. Maar we hebben nog op korte termijn extra gemeenten nodig."

Voor de opvang op middellange termijn zegt Van der Burg nog wat ijzers in het vuur te hebben. Het liefst wil hij geen dwang gebruiken, zoals in Tubbergen waar een hotel is opgekocht voor asielopvang. Dat was bedoeld voor de langere termijn en levert nu nog niks op, zegt de staatssecretaris. Ook duurt het langer omdat de gemeente niet meewerkt en er wettelijke procedures doorlopen moeten worden.

Vrijwilligheid levert op korte termijn volgens Van der Burg veel meer op. "En ik wil die dwang ook voor de langere termijn niet inzetten, het kost je ook gewoon veel draagvlak."

