Hoogeveen opent grotere vaccinatielocatie: 'Klaar voor najaarscampagne'

De verhuizing is volgens de GGD noodzakelijk omdat het de verwachting is dat het aantal bezoekers vanaf 1 september weer zal toenemen. Het pand aan de Parmentierstraat is daarvoor te klein. GGD Drenthe blijft op die locatie wel testen op corona.

Het pand aan de Toldijk is de afgelopen periode omgebouwd tot een vaccinatielocatie. In totaal kunnen er tien prikstraten tegelijk open. Dat is een ruime verdubbeling van de huidige capaciteit in Hoogeveen.