'Houd vast aan regeerakkoord': D66'er uit Emmen initiator van brief aan partijleider Kaag

Geef niet toe aan de geluiden binnen coalitiepartijen VVD en CDA die oproepen tot een tijdelijke asielstop en het laten varen van het stikstofdoel 2030. Het regeerakkoord hiervoor openbreken is een no go, stellen 265 partijleden van D66 in een open brief richting D66-minister en -partijleider Sigrid Kaag. Een van de initiatiefnemers van de oproep is Joey Koops, de fractievoorzitter in Emmen.