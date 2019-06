Verdachten drugslab Odoornerveen blijven vastzitten

Twee van de drie verdachten die op 10 april in Odoornerveen zijn opgepakt in een werkend drugslab, waren ook betrokken bij een drugslab in Zuidwolde. De verdachten uit Wageningen (42) en Arnhem (30) werden daar eind 2017 ook al opgepakt.In dat lab werd in twee ruimtes XTC en amfetamine (speed) gemaakt. De twee en een toen 56-jarige man uit Arnhem werden op heterdaad betrapt.Omdat het onderzoek voornamelijk door het onderzoeksteam in Gelderland is gedaan, had het Openbaar Ministerie gevraagd om de zaak door te verwijzen naar de rechtbank Oost-Nederland. De zaak rondom het drugslab in de schuur aan de Noordzijde in Odoornerveen zou dan gelijktijdig met de zaak in Zuidwolde moeten worden behandeld.