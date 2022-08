Slag om Coevorden en Groningen van 1672 uitmuntend herdacht

Niet alleen in 1672 is een herdenkingspenning uitgebracht, ook in 1773 (een jaar later in verband met een financieel tekort), in 1872, in 1922 en in 1972. "Met die traditie willen we natuurlijk niet breken, al helemaal niet in het jaar 2022 wanneer we het 350-jarig Ontzet vieren van beide steden", zegt Roelie Lubbers, projectleider van Cultureel Coevorden.