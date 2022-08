Wandelaars lopen 110 kilometer in voetsporen van de legers en de helden van 1672

Mensen met vilten hoeden, goede wandelschoenen en goed gevulde rugtassen vullen vanochtend de Hervormde kerk van Coevorden. Vandaag en morgen wordt namelijk de historische route van Bommen Berend gelopen.

De wandeltocht is georganiseerd door Toch om de Noord om het 350-jarig ontzet van Groningen en Coevorden te vieren en herdenken. De startplek bij de kerk is gekozen omdat het de laatste rustplaats is van Meindert van der Thijnen en Carl Rabenhaupt. Zij speelden een belangrijke rol in de strijd tegen Bommen Berend in 1672.

"Iedereen die de route meeloopt krijgt een vilten hoed zoals Rabenhaupt die toen droeg. Om de hoed zit een lint van Coevorden en van Groningen", legt organisator Ronald Hellinga uit. "En op die manier is ons 'wandel-leger' goed te herkennen langs de route dit weekend."

'We gaan natuurlijk niet over de snelweg wandelen'

De complete wandelroute van Coevorden naar Groningen is 110 kilometer lang en wordt in twee dagen afgelegd. "Uiteraard is de afstand tussen Groningen en Coevorden 70 kilometer en geen 110 kilometer, maar we gaan natuurlijk niet over de snelweg wandelen", lacht organisator Ronald Hellinga. "De route die we lopen is de route die het leger destijds ook volgde."

Volgens de organisator is het ook de bedoeling dat de wandelaars ervaren hoe het was in 1672. Daarom voert de route langs historische plekken en wordt straattheater ingezet zodat de wandelaars een ander tijdperk in getrokken worden. Verder sluit het evenement aan bij diverse festiviteiten en culturele voorstellingen dit weekend in zowel Coevorden als Groningen.