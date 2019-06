30 jaar geleden won Hans Spaan de TT: 'Je ziet iedereen juichen'

Je moet geluk hebben om wereldkampioen te worden. Hans Spaan

Hij heeft er - natuurlijk - mooie herinneringen aan. "Weet je wat er gebeurt? Je komt aanrijden, je rijdt de uitrijdronde en je ziet iedereen juichen", vertelt hij. "Daarna sta je stil en word je eigenlijk gelijk van je motor getild. Het duurde wel een kwartier voordat ik op m'n eigen benen stond."Spaan wint in z'n carrière uiteindelijk negen wedstrijden in het wereldkampioenschap. Qua race is de overwinning in Assen niet z'n mooiste. "Nee, maar ik wil 'm niet ruilen voor de wedstrijden die mooier waren", is hij stellig.Na de 'thuisoverwinning' in Assen wordt Spaan een bekende Nederlander. "Nou, in de motorsport dan", relativeert hij. "Maar ja, we zijn nu dertig jaar na die TT-winst en we hebben het er nog over." Ook vandaag de dag wordt hij nog herkend en moet hij regelmatig handtekeningen uitdelen. Spaan vindt het wel mooi. "Het is toch leuk dat mensen daar nog steeds om vragen?"De laatste grand prix-winst van Spaan is in 1990. De Noord-Hollander is daarmee ook de laatste Nederlander die een grand prix in de motorsport heeft gewonnen. "In die tijd reden er meer Nederlanders", zegt hij. Tegenwoordig komen er maar weinig uit in het wereldkampioenschap. "Ik denk dat het alleen nog maar moeilijker wordt."Wereldkampioen wordt Spaan nooit. Twee keer eindigt hij als tweede in het kampioenschap. "Je moet ook een beetje geluk hebben om wereldkampioen te worden", weet Spaan. "In 1990 won ik de meeste GP's, maar kwam ik een paar punten te kort. In Assen viel ik bijvoorbeeld uit met een gat in m'n uitlaat. Als ik daar tiende was geworden, was ik wel wereldkampioen geweest."De voormalig coureur heeft in zijn carrière dus het nodige eremetaal gewonnen. "Dat staat nu allemaal in m'n werkplaats, tussen al het andere ijzer", grapt hij. "Nee hoor, het staat allemaal netjes op een plank." Hij is trots op zijn prestaties, maar relativeert ook meteen. "Ik weet dat er een verhaal achter zit, maar een ander ziet het en denkt: 'Oh, mooi. Een beker'. En als ik er niet meer ben, gaat alles de vuilnisbak in."De motorsport is in de loop der jaren veel veranderd. Dat ziet Spaan ook. "Ik denk dat het voor coureurs vandaag de dag makkelijker is om een wedstrijd te winnen", legt hij uit. "Je hebt nu hetzelfde materiaal als de rest. In mijn tijd had je nog veel verschillende fabrieken. Je moet nu meer zelf het verschil maken, dus in die zin zijn de races wel wat eerlijker geworden."Sinds 2011 is Spaan technisch manager bij RW Racing, het team van Roelof Waninge uit Dwingeloo. Spaan is nog een beetje van de oude stempel, ziet ook RW Racing-coureur Bo Bendsneyder. "Hans is weinig bezig met de computer, hij schrijft alles nog ouderwets op in z'n boekje." Spaan moet erom lachen. "Ja, ik schrijf alles op."Spaan begrijpt het belang van computers, maar weet ook dat dat niet alles zegt. "Het belangrijkste blijft nog altijd de rijder", zegt hij overtuigd. "Je kan er alle computers en alle data op loslaten, maar als de rijder zegt dat het niet goed is, moet je wel naar hem luisteren."De Noord-Hollander is sinds dit jaar ook technisch eindverantwoordelijk voor Bendsneyder. De twee werken nauw samen. "Omdat Hans zelf ook heeft gereden, weet hij hoe iets aanvoelt. Het is super om met hem samen te werken", zegt de Moto2-coureur. "Hans is heel direct, ik ook."Spaan beaamt dat. "Ja is ja en nee is nee." Bovendien is hij blij dat hij weer met een Nederlander samenwerkt. "Dat gaat toch wat makkelijker, omdat je niets hoeft te vertellen. En als je een geintje uithaalt, snappen ze je ook."Met zijn 60 jaar begint Spaan wel een beetje op leeftijd te komen, maar aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet. "Als het in de toekomst wat moeizamer gaat, is het misschien tijd om te stoppen. Maar ik heb het voorlopig nog naar m'n zin", aldus Hans Spaan.