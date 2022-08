Grote verschillen tussen kosten bouwvergunning in Drenthe

Een huis bouwen? Daar is een vergunning voor nodig en die kost geld. Maar hoeveel je moet betalen, verschilt behoorlijk per gemeente in Drenthe. Het gaat om marges van duizenden euro's.

Vereniging Eigen Huis (VEH) onderzocht de bouwleges, oftewel de kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag. Iedere gemeente bepaalt jaarlijks zelf welk prijskaartje er aan zo'n vergunning hangt en mag de legekosten dus verhogen of verlagen. En dat zorgt ervoor dat de kosten per gemeente flink uiteenlopen.

Prijzig Assen

De absolute koploper is Assen, waar de kosten voor een vergunning voor de bouw van een nieuwe woning met bijna 10 procent stegen. Op grote afstand volgt Coevorden, met ruim 3 procent. In Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, Meppel, De Wolden en Hoogeveen was er helemaal geen stijging ten opzichte van 2021.

Assen is niet alleen de grootste stijger, het is ook de duurste gemeente in Drenthe voor een bouwvergunning. Inwoners betalen de 'hoofdprijs': de kosten liggen op ruim 7.800 euro, terwijl kopers in het aangrenzende Midden-Drenthe daarvoor zo'n 4.300 euro kwijt zijn.