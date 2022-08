Protestantse kerken nemen voortouw in asielopvang: 'De nood is hoog'

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gaat zich nadrukkelijker bezighouden met de opvang van statushouders en asielzoekers. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is zo schrijnend dat kerken de handschoen op willen pakken om tijdelijk verlichting te bieden in de asielcrisis, zegt Jan Hommes van de protestantse gemeenten in Drenthe en Groningen.

Toen het Russische leger Oekraïne binnenviel in februari, kwamen er binnen korte tijd honderden opvangplekken beschikbaar. Leegstaande kerken en andere gebouwen werden benut, particulieren deelden hun huis en vakantiewoningen openden hun deuren in de relatief rustige voorjaarsmaanden.

Ter Apel ontlasten

In de huidige asielproblematiek is er een tekort aan opvangplaatsen. Asielzoekers slapen noodgedwongen op campingbedjes in sport- en evenementenhallen, en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de buitenlucht. Deze situatie is onhoudbaar, stelt het landelijk bestuur van PKN, dat nu in gesprek is met het rijk om per direct de helpende hand te bieden.

"We willen onze rol actiever oppakken. Ik weet dat kerkelijke gemeenten nog gebouwen hebben. Dat hoeven geen leegstaande kerken te zijn, maar een pastorie (ambtswoning van pastoor of predikant, red.) is ook mogelijk. Maar we moeten nu ruimtes beschikbaar stellen, links- of rechtsom. De nood is erg hoog", aldus Hommes.

Doorstroming op gang helpen

In eerste instantie is het initiatief bedoeld voor statushouders. Dat zijn mensen met een verblijfvergunning, maar de doorstroming van deze groep naar een woning stokt. "We kunnen erop blijven hameren dat aan de instroom iets moet gebeuren. Maar voor nu is het belangrijk dat er aan de achterkant beweging ontstaat, de doorstroming op gang komt en geen mensen buiten hoeven te slapen."

De basis voor het plan ligt bij de PKN en de gemeente Kampen, die de handen ineen sloegen om de asielproblematiek het hoofd te bieden. Deze Kamper Aanpak Ontheemden bewees zijn succes bij het onderbrengen van Oekraïners, en wordt nu landelijk uitgerold onder de gehele kerkelijke gemeenschap.