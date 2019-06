Zo komt de nieuwbouwschool in Beilen eruit te zien

Vandaag presenteert de architect het voorlopige ontwerp.Aan het plan is meer dan 14 jaar gewerkt. Met name over de locatie van de nieuwe school is veel te doen geweest. Nu krijgt het plan bij Oostland in het gebied De Haven in Beilen voor het eerst een concreet uiterlijk. Beide schoolbesturen zijn enthousiast. “Er wordt natuurlijk al heel lang over een nieuwe school gesproken in Beilen. Nu komt het er dus echt. We zijn erg blij!” vertelt Alice Vellinga, voorzitter College van Bestuur CS Vincent van Gogh, bij de presentatie vanavond.Het nieuwe schoolgebouw moet licht zijn van binnen en met veel hout en natuurlijke kleuren worden afgewerkt. Wind Design+Build uit Drachten heeft samen met WA Architecten het ontwerp gemaakt. “Het wordt een ‘school van verbinding’. Daarom hebben we bijna een soort 'parochiale ruimte' ontworpen waar niet alleen leerling en docent elkaar ontmoeten, maar waar ook ruimte is voor het dorp om samen te komen. Het is namelijk ook een prachtige prominente plek in Beilen’, vertelt architect Sjoerd Betten.De gymzaal komt net over het water bij De Haven te liggen. Op een ruime afstand van het schoolgebouw. “We kijken daarom naar een mooi langgerekt schoolplein als de bestaande school is afgebroken. De route kan misschien ook nog aangevuld worden met sportelementen of bijvoorbeeld met een trekvlot over het water.”Ook de gemeente is enthousiast. “De middelbare schooljeugd van Midden-Drenthe krijgt een prachtige school. Op basis van de eerste schetsen, zijn wij als gemeente van mening dat het gebouw een prachtig visitekaartje voor onze gemeente gaat worden”, vertelt wethouder Dennis Bouwman.Bij de bouw van de school wordt rekening gehouden met krimp van het leerlingenaantal. “We bouwen het voor ongeveer 650 leerlingen. We hebben nu nog ruim honderd meer en starten dus ook met een techniekklas om meer leerlingen op de school te krijgen.”Ook bij Lariks, de havo- en vwo-locatie in Assen, werd destijds rekening gehouden met krimp. Daardoor was de school de eerste jaren ‘overvol’ en moesten leerlingen uitwijken naar de externe locatie Lariks-West. Volgens Vellinga houden de scholen daar nu rekening mee. “Er zullen in het begin meer leerlingen zijn dan dat er in het gebouw passen, daarom blijft het huidige gebouw van Vincent van Gogh nog even staan." Op die manier hoeven ze geen gebruik te maken van noodlokalen.Ondanks dat de school straks een eigen naam krijgt, komen de logo’s van CS Vincent van Gogh en Dr. Nassaucollege wel op het gebouw te staan. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in het voorjaar van 2020.Voor het plan om in Beilen de twee scholen in een nieuwe locatie samen te voegen trekt de gemeente zeventien miljoen uit. Daarnaast stelt het college voor om negen ton extra te investeren in techniekonderwijs.