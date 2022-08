Stookverbod in Westerveld: geen sfeervuren, fakkels of barbecue

In de gemeente Westerveld geldt per direct een stookverbod. Zo zijn vanaf nu sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven in de open ruimte verboden. Daarmee bedoelt de gemeente ook bijvoorbeeld de eigen tuin, en niet alleen de openbare ruimte zoals parken of natuurgebieden.

"Daar hebben we goed over nagedacht. In Westerveld zijn veel tuinen die grenzen aan een natuurgebied, of bij boerderijen met rieten daken. Het verbod geldt dus ook op het eigen terrein."

De gemeente Westerveld heeft dit verbod ingesteld vanwege de blijvende droogte, in combinatie met de vakantieperiode. Ook de recente brand op een begraafplaats in Dwingeloo speelt mee in deze beslissing.

Kurkdroog

"De natuur is kurkdroog", waarschuwt Martijn Pors, hoofdofficier van dienst bij de brandweer in Dwingeloo. "De meeste branden in of bij natuurgebieden en in bermen worden veroorzaakt door menselijk gedrag of onachtzaamheid. Denk hierbij aan weggegooide peuken, barbecues of de hete katalysator van een auto. Wees verstandig en vermijd echt alles met vuur, vonken of hitte in de buurt van de natuur."