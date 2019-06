NS gaat tientallen miljoenen betalen aan holocaustslachtoffers

President-directeur Roger van Boxtel maakte dat besluit vandaag bekend tijdens een bijeenkomst in het Spoormuseum in Utrecht.Een onafhankelijke commissie onder leiding van Job Cohen heeft advies aan de NS uitgebracht over een financiële tegemoetkoming. Het spoorbedrijf neemt dit advies in zijn geheel over. De NS betaalt ongeveer vijfhonderd overlevenden 15.000 euro en nabestaanden en weduwen 7.500 of 5.000 euro.De commissie werd afgelopen november aangesteld om onder meer te onderzoeken wie er precies in aanmerking zouden komen voor de schadevergoedingen en hoe hoog die zouden moeten zijn. In de oorlogsjaren verdiende de NS geld aan het vervoeren van Joden vanuit heel Nederland naar concentratiekamp Westerbork. Dat deed de NS in opdracht van de Duitsers.Afzwaaiend directeur van het Herinneringscentrum in Westerbork riep de NS twee jaar geleden al op om serieus in gesprek te gaan met nabestaanden en overlevenden van de Holocaust. Toen lieten de Spoorwegen nog weten geen individuele schadevergoedingen te willen uitbetalen.