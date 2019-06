Steenbergerpark 'leukste plekje' van Drenthe

Heel Drenthe kon een sportieve plek inzenden. Een jury koos vervolgens een top-drie waarna iedereen een stem kon uitbrengen. Ook het Roekpad in Echten was in de race, net als de Baggelhuizerplas in Assen. Met meer dan 50 procent van de publieksstemmen gaat de titel naar het park in Hoogeveen.Het komt voor de vrijwilligers van het Steenbergerpark als een grote verassing. Enkele jaren geleden lag het terrein er nog verloederd bij maar omwonenden brachten hier verandering in."We hebben speelnatuur, een kabouterpad en discgolven aangelegd. Nu zijn we bezig met de voorbereidingen van een fietscrossbaan. Kortom: het Steenbergerpark bruist weer. Deze titel hadden we niet verwacht, een kers op de taart voor ons werk", legt Linda Thalen uit, vrijwilligster van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Hoogeveen.