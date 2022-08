Verdachte van drugslab Kiel-Windeweer blijft twee weken langer vastzitten

Een 68-jarige man uit Midden-Groningen blijft twee weken langer vastzitten voor betrokkenheid bij het produceren van drugs in Kiel-Windeweer, net over de grens met de provincie Groningen.

Zondag vond de politie daar drugsafval. Het bleek te gaan om een drugslab op die locatie, dat in werking is geweest. Een dag later werd er een lichaam gevonden. Het gaat om het lichaam van de 38-jarige Tess Abels, die geen vaste woon- of verblijfplaats had.