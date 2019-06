Kunstgrasvelden MSC en FC Meppel wel op de schop, dat van Alcides niet: Ongelooflijk

Met veel verontwaardiging is er in Meppel en vooral bij Alcides gereageerd op de Perspectiefnota van de gemeente Meppel, die morgen en overmorgen wordt behandeld. Daarin staat dat twee van de drie kunstgrasvelden in Meppel in 2022 een nieuwe toplaag krijgen en eentje niet, het hoofdveld van Alcides.

"Ongelooflijk", reageert Alcides-speler Dennis Blokzijl op zijn facebookaccount.Het kunstgras-trainingsveld van FC Meppel en MSC krijgen wel een upgrade, het hoofdveld van Alcides niet. Volgens wethouder Jaap van der Haar heeft dit kunstgrasveld korter geleden een upgrade gehad en kan de toplaag nog even mee Het bestuur van Alcides heeft met verbazing kennis genomen van deze keuze van het college van B en W. De voetbalclub heeft zowel mondeling, tijdens de inspraakmogelijkheid op 12 juni, als schriftelijk - middels een brief aan collegeleden en gemeenteraad - gereageerd."Het bevreemdt ons uitermate dat ons kunstgrasveld niet in de geraamde investeringsbegroting van de Perspectiefnota is meegenomen’, schrijft Alcides-voorzitter Stephan Lammerink. ‘Wij kunnen u verzekeren dat alle drie de velden in de afgelopen tien jaren even intensief gebruikt zijn, zowel door de leden van de verenigingen als door de leerlingen van de scholen op Ezinge."De drie clubs in Meppel kregen in 2009 een kunstgrasveld van de gemeente. Alleen Alcides koos ervoor om het kunstgrasveld als hoofdveld te gebruiken.