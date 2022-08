Artsen zonder Grenzen behandelt 80 mensen in Ter Apel, ook Defensie gaat helpen

Het team van Artsen zonder Grenzen in ter Apel heeft vandaag tachtig mensen behandeld bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt een medewerker van de organisatie.

Gisteren werden er drie mensen vanuit het terrein naar het ziekenhuis gestuurd, zegt een medewerker van Artsen zonder Grenzen na berichtgeving van nu.nl. Eerder meldde de hulporganisatie al dat er twee mensen naar het ziekenhuis moesten, van wie één een acute hartaanval had.

De ander was een diabetespatiënt die al weken geen insuline had gehad. Artsen zonder Grenzen geeft sinds donderdag medische hulp aan asielzoekers die wachten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het terrein voor het centrum slapen al dagen honderden mensen. Ook het Rode Kruis verleent hulp in Ter Apel.

Defensie gaat helpen

Ook Defensie gaat helpen. Defensie stelt een locatie beschikbaar om asielzoekers onder te brengen die anders buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen omdat er geen plek is. De betrokkenen worden van daaruit naar het aanmeldcentrum gebracht waar ze zich kunnen registreren als asielzoeker. Defensie zal ook helpen bij het vervoer heen en weer, maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bekend.

Van der Burg kon nog niet zeggen waar de locatie precies is. Defensie helpt ook bij de opbouw van de locatie en met het leveren van personeel. Het gaat om een locatie op een militair terrein, licht een woordvoerder toe. Het is de bedoeling dat deze locatie "vanaf volgende week" in gebruik is, staat in een brief van Van der Burg aan de Tweede Kamer.

Nareizigers

De problemen in Ter Apel zullen volgens premier Mark Rutte nog zeker het hele weekend aanhouden. Het kabinet wil de druk op de asielketen verlichten door de visumverstrekking voor nareizigers aan te passen en door voorlopig geen mensen meer op te nemen in het kader van de Turkije-deal. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn tijdelijk, benadrukt hij.

Nareizigers zijn gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn. Zij mogen straks pas naar Nederland komen als er een woning beschikbaar is voor het gezin. Het is de bedoeling dat de aanvraag voorlopig wel in gang wordt gezet en dat die aanvraag ook wordt beoordeeld. Het visum wordt pas daadwerkelijk verstrekt als er een huis is.

Niet alleen komen zo voorlopig minder mensen naar Nederland, deze mensen hoeven hun aanvraag ook niet meer in Ter Apel af te wachten, aldus Van der Burg.

Turkije-deal