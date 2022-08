Eerste herdenking in kamp Schattenberg voor aankomst van Molukkers: 'Jaarlijks gaan doen, net als Keti Koti'

Vandaag vindt die herdenking plaats. Bij het Moluks monument in kamp Schattenberg, vanaf 13.00 uur. Een van de sprekers is mevrouw Anakotta uit Musselkanaal. Zij heeft beide aankomsten meegemaakt. Want herdacht worden de aankomsten van Molukkers in Nederland, 71 jaar geleden én 60 jaar geleden. "Zij is in 1951 hier gekomen, daarna teruggegaan en in 1962 weer naar Nederland gegaan", vertelt Lumalessil-Metiarij over mevrouw Anakotta. Lumalessil-Metiarij organiseert met de stichting Schattenberg de herdenking.