Frank Duut start eigen partij: OpDrenthe

Duut was tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten lijsttrekker namens 50Plus. Daarmee veroverde hij een zetel, maar verliet kort na de verkiezingen de partij. Hij vond dat 50Plus er niet meer toe doet, omdat de partij er maar niet in slaagt meer zetels te veroveren.Zijn vertrek leidde tot grote woede bij 50Plus. Duut ging een kortstondige romance aan met Sterk Lokaal, dat ook één zetel kreeg. Maar de liefde was van korte duur, en via een appje maakte Duut de nog prille verkering uit.Nu gaat Duut dus verder als Statenlid namens zijn nieuwe partij Op Drenthe. Wie gekozen is voor gemeenteraad, Provinciale Staten of de Tweede Kamer, zit daar op persoonlijke titel. Elk Statenlid kan zich dus losmaken van zijn partij en de zetel behouden.De woede bij 50Plus is er niet minder om. Landelijk partijvoorzitter wil dat Duut zijn zetel opgeeft, en vindt dat commissaris van de koning Jetta Klijnsma moet ingrijpen.De partij eist ook geld van Duut. 50Plus heeft advertenties geplaatst om het vertrek van Duut uit te leggen aan het publiek, en wil daarom dat Duut 1200 euro overmaakt om die kosten te vergoeden. De kans dat Duut dat doet lijkt klein, al wil hij er zelf helemaal niets over zeggen.