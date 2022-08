'Noodopvang voor Ter Apel komt in gemeente Emmen'

In de gemeente Emmen komt de aangekondigde noodopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws.

Defensie maakte vandaag bekend dat het gaat helpen bij Ter Apel. Defensie stelt een locatie beschikbaar om asielzoekers onder te brengen die anders buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen omdat er geen plek is. Defensie heeft geen locatie in Emmen.

Ook komen er opvangplekken in Doetinchem op het terrein van de Technische Universiteit Delft en worden asielzoekers opgevangen op een boot in Arnhem.

Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel staan vrijdagavond meerdere bussen klaar om asielzoekers naar andere locaties in het land te brengen. Dat gebeurt nadat eerder op de dag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.