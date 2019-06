Wat voor weer wordt het met de TT?

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Vandaag was het nog een beetje bewolkt en een stuk frisser dan gisteren. Morgen wordt het nog iets minder warm en liggen de temperaturen zo rond de 20 graden. Prima campingweer! In de avond en de nacht koelt het af naar een graad of 15.Vrijdag wordt het overdag zo'n 22 graden. Lekker weer om er even met de motor op uit te gaan. Ga je 's avonds en 's nachts nog naar het festival? Neem dan wel een jas of trui mee. Het wordt dan een graad of 10.Zaterdag krijgen we met 30 graden weer tropische temperaturen. Mocht je nog de stad ingaan voor de traditionele TT-nacht, dan kun je de jas wel thuislaten. 's Avonds is het zo'n 20 graden en in de nacht koelt het af tot hooguit een graad of 17.En dan nog zondag: de dag van de races. Het wordt weer lekker warm met temperaturen van zo'n 26 graden en een klein beetje bewolking. Smeer je dus goed in en zet een pet op, als je de hele dag op de baan bent.