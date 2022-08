Emmen 'verrast' door berichtgeving over komst noodopvang

De gemeente Emmen is 'verrast' door de berichtgeving over de komst van noodopvang naar de gemeente. Dat laat het weten in een reactie op twitter.

RTL Nieuws meldde gisteravond dat in Emmen de aangekondigde noodopvang komt voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. "De gemeente Emmen heeft hierover geen besluit genomen of toezeggingen gedaan", schrijft de gemeente.

Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel werden gisteravond grote groepen asielzoekers naar andere locaties in het land gebracht. Dat gebeurde nadat eerder op de dag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

Defensie