Frank van Houten: acrobaat in de lucht

Op Texel laat Van Houten trots zijn Sukhoi 26 MX, een Russische kist, zien. "In vergelijking met motoren is het de Ducati onder de Aerobatic vliegtuigen. Het toestel is onverwoestbaar en bestand tegen zeer hoge G-krachten", laat Van Houten weten. Valentino Rossi is een groot bewonderaar van de Nederlander. "Ik heb hem wel eens gesproken en hij is erg enthousiast over wat ik doe."Van Houten komt dit weekend op zowel zaterdag als zondag in actie. "Zaterdag doe ik één show, zondag kom ik drie keer in actie."