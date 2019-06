Organisatie CH De Wolden is klaar voor EK voor jonge springruiters

De organisatie gaf vanmiddag uitleg over de laatste stand van zaken. Alles loopt vooralsnog op rolletjes. “We hebben natuurlijk al de nodige ervaring opgedaan, want CH De Wolden beleeft dit jaar de 15e editie”, legt Hendriksen uit. De ’normale’ concoursen worden van 18 tot en met 21 en van 25 tot en met 28 juli verreden.De Wolden kreeg het EK voor jonge springruiters in 2017 toegewezen door de internationale ruitersportbond FEI. “Er was daarna nog alle tijd om de accommodatie verder te verbeteren”, aldus voorzitter Hendriksen. “Er liggen nu nieuwe bodems in de springringen, de inrijpiste heeft een eb- en vloedbodem en er is veel gedaan om de waterhuishouding te verbeteren, zodat er geen water in de stallen kan komen.”Bij het EK komen drie leeftijdscategorieën aan de start: de Children (12 tot en met 14 jaar), de Junioren (15 tot en met 18) en de Young Riders (19 tot en met 21). Afgelopen vrijdag werd de Nederlandse afvaardiging bekend gemaakt. Bij de 15 geselecteerde ruiters zitten geen Drentse deelnemers. De Noordelijke inbreng komt van Wesley de Boer (Nieuwleusen), Jorinde Dolfijn (Buitenpost) en Gerrit Veenstra (Drachtstercompagnie).Bondscoach Luc Steeghs van de Junioren en Young Riders kent de accommodatie in Veeningen goed. “Ik heb hier zelf in het verleden gereden toen het nog op gras was. Het is hier prima. Er is veel gebeurd om de accommodatie te verbeteren.” Steeghs hoopt op thuisvoordeel en dus medailles.Collega bondscoach Edwin Hoogenraat vertelde over de uitgebreide selectieprocedure. “We gaan niet over één nacht ijs. We kijken echt wat een combinatie in de mars heeft. Maar de keus blijft altijd lastig. Je hebt met paarden te maken, met ruiters, maar ook met ouders. Die kunnen onze keuzes niet altijd volgen. Aan ons dan de taak om het nogmaals uit te leggen."