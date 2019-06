Boerderij Eytemaheert in Leutingewolde onderzoeksplek voor de Wageningen Universiteit

Vandaag kregen ze twee predicaten. De eerste is van de stichting Zeldzame Huisdierrassen. Tepper is nu officieel fokstation voor de zeldzame Blaarkop. Een oud koeienras dat ooit werd ingezet voor zowel melk als vlees. Maar omdat de koeien niet veel melk geven, worden ze bijna niet meer ingezet.De andere overeenkomst is die met de Wageningen Universiteit (WUR). De Eytemaheert, zoals de boerderij van Tepper heet, wordt gezien als plek waar studenten en wetenschappers onderzoek kunnen doen naar een landbouwsysteem dat dichter bij de natuur staat.Volgens Martin Scholten van de universiteit is de werkwijze van Tepper bijzonder en een voorbeeld voor de landbouw in Nederland. "We staan in Nederland voor een enorme opgave om de landbouw beter in te passen in ons landschap. We zijn wereldtop als het gaat om landbouw. De volgende stap is om die landbouw veel beter in de natuur te krijgen."Maurits en Jessica Tepper hebben ooit de keus gemaakt om boer te worden. Maar dan wel op een manier die past bij de omgeving. Zonder kunstmest, zonder meststoffen van anderen en zonder aanvoer van veevoer.Ze begonnen met vijf op marktplaats gekochte koeien. Dat zijn er inmiddels een heleboel meer geworden. En eigenlijk willen ze de koeien nu ook gaan melken. Daarvoor zullen ze wel fosfaatrechten moeten kopen. Zonder deze rechten mag je ze niet melken.Wat eten ze? "Ze eten gras en grasklaver. Daar moeten ze het mee doen." Volgens Tepper is deze manier van werken ook toepasbaar in de reguliere landbouw. Maar er zijn veel vragen. De universiteit zou daar antwoorden op kunnen geven.Tepper: "Zonder krachtvoer, zo werd tegen mij gezegd, worden de koeien niet dik. Dat leek me raar. En kijk hier om je heen. Ze zijn dik. Dat zijn typische vragen waar we door onderzoek antwoorden op zouden willen krijgen. Waar ligt het aan? Hoe zit dat met het koeienras? En wat moeten we doen met het bodemleven om te zorgen dat we geen kunstmest nodig hebben?"De Wageningen Universiteit ziet mogelijkheden. "Dit is een goed georganiseerd bedrijf met een boer die van 'meten is weten' zijn dagelijkse praktijk heeft gemaakt", zegt Martin Scholten. "En samen kunnen we al deze informatie doorwerken en kijken wat wij er van kunnen leren. Ook als je een boerderij hebt met de standaard Frisian Holstein koe."