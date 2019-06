Vader en zoon Van den Goorbergh in TT Journaal #3

Vanaf vandaag tot en met zondag, de racedag, komt het TT Journaal live vanaf het circuit. Vanavond zijn vader en zoon, Jurgen en Zonta, van den Goorbergh te gast. Vader Jurgen reed in het jaar 2000 nog even aan de leiding in de koningsklasse tijdens de TT. De 13-jarige Zonta doet er alles aan om in de voetsporen van z'n vader te treden.

Het derde TT Journaal met Jurgen en Zonta van den Goorbergh

Zonta komt tijdens de TT in actie in de Red Bull Rookies Cup en rijdt op zaterdag en zondag een race.Ook is er een reportage over RaceKids. Een inititatief waarbij jonge kinderen kennis kunnen maken met de motorsport, zonder dat de ouders alle (dure) spullen hoeven aan te schaffen.Ook bezochten we Walid Kahn. Ook hij reed enkele keren de TT in de Red Bull Rookies Cup. Hoe gaat het met hem?En René Posthuma bezocht Frank van Houten, die voor de vijfde keer tijdens de TT zijn kunsten laat zien boven het circuit. En nee, noem hem geen stuntpiloot, want: "Het is absoluut geen stunts die ik laat zien. Noem het maar luchtacrobatiek."Met de prijsvraag zijn er weer vrijkaarten te winnen voor de 89e TT.