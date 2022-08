Brandbrief Westerveld aan gedeputeerde over wolvenaanvallen: 'Organiseer bijeenkomst'

Organiseer op korte termijn een bijeenkomst voor de inwoners van Westerveld over de wolf en geef tekst en uitleg. Die oproep doet de gemeente Westerveld in een brandbrief aan de provincie Drenthe, gericht aan gedeputeerde Henk Jumelet.

In Westerveld zijn de laatste tijd veel wolvenaanvallen, constateert de gemeente. "Dit leidt tot onrust en verdriet en woede bij de houders van dieren in onze gemeente. Als college maken wij ons bijzonder veel zorgen over het welzijn van onze inwoners en dierwelzijn van de dieren die worden aangevallen", schrijft Westerveld. Als het om wolven gaat, is de provincie het bevoegde gezag en niet de gemeente.