Zonta en Jurgen van den Goorbergh samen naar de top

Assen is natuurlijk een thuisrace voor Zonta van den Goorbergh, alhoewel hij meer ervaring heeft in Spanje, voelt dit toch als een thuisrace. "Meestal is deze baan niet open voor jeugd en ik ben te snel geworden voor de straatracers", laat Zonta lachend weten.Papa Jurgen is natuurlijk trots op zijn pas dertien jarige zoon en onderkent de conclusie van Zonta. "Hij is in een jaar tijd al zoveel sneller geworden, dat het een gevaar is om hem nu met amateurs te laten rijden. Zijn snelheid ligt zoveel hoger, daar kan hij niet meer tussen rijden", aldus vader Jurgen.Zonta rijdt dit jaar voor het eerst in de Rookies Cup, maar dat was eigenlijk nog niet de bedoeling. "Ik wilde tijdens de selectiedagen ervaring opdoen, het was niet echt verwacht, maar uiteindelijk werd ik toch uitgekozen." Van den Goorbergh junior rijdt tussen oudere jongens, die nu nog harder gaan. Voor het eerst op de motor was een bijzondere ervaring. "Ik werd op een gegeven moment ingehaald en dacht toen wel even zo!"Pa van den Goorbergh is ook begeleider en ook monteur van Zonta, maar kan in de Rookies Cup weinig doen. "Ik mag niet zo veel doen. Per vier motoren is er één hoofdmonteur. Alles wat ik wil veranderen doe ik in overleg met die hoofdmonteur. Het is beperkt wat je mag doen, maar daardoor krijg je wel gelijkwaardige motoren. Dat is goed."Begeleid worden door je vader vindt Zonta niet erg. "Ik vind het wel leuk. Het is wel fijn dat mijn vader er bij is en je kan je makkelijk uiten. Dat is met een ander persoon niet zo makkelijk."In de eerste drie races werd Zonta van den Goorbergh 13e, 14e en 15e, maar in Assen moet de lijn weer naar beneden. Toch vindt Jurgen van den Goorbergh de uitslagen niet slecht. "We horen thuis tussen de 15e en 20e plek. Vergeet niet dat Zonta pas dertien jaar is. We zijn in een leerjaar en als het lekker gaat kunnen we de top 15 halen.Dit weekend komt Zonta van den Goorbergh twee keer in actie. Zowel op zaterdag als op zondag is er een race.