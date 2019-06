Nog drie verdachten in beeld voor overval in Gees

Aanleiding voor het nieuwe onderzoek zijn verklaringen die verdachte Abelhak B. voorafgaand en tijdens het hoger beroep over de voor Elders fatale overval. De Amsterdammer beschuldigt de mannen van betrokkenheid. Twee van hen zouden in ieder geval de tip en de opdracht voor de overval in juni 2016 hebben gegeven, aldus B.Het gaat om drie mannen uit de regio Den Haag die ook in het eerste onderzoek al naar voren kwamen. Eén van hen, een 38-jarige Hagenaar, is in april 2017 zelfs aangehouden. Zijn zaak is later wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Uit onderzoek van telefoongegevens blijkt dat zijn telefoon, net als die van de hoofdverdachten, in de nacht van de overval vanuit Den Haag naar Gees is gereisd. Zijn advocaat bevestigt dat de man onlangs opnieuw door de politie is verhoord. De Hagenaar ontkent volgens hem alle betrokkenheid.Ook heeft B. verklaard dat één van de drie betrokken was bij een inbraak bij Elders in januari 2016, waarbij onder meer huissleutels werden buitgemaakt. Met diezelfde sleutels probeerden de overvallers een half jaar later binnen te komen, alleen waren toen de sloten vervangen. Opmerkelijk is dat de man die B. daarvoor aanwijst, ook op camerabeelden van de avond voor de inbraak in Gees is herkend door de politie.Wanneer het nieuwe onderzoek naar de nieuwe verdachten is gestart, weet een woordvoerster van het OM Noord-Nederland niet te vertellen. “Op dit moment is het. afgerond. We wachten nu op de uitspraak van het hof over de vier hoofdverdachten. Daarna beslissen we of de andere drie strafrechtelijk worden vervolgd.”Hoge strafeisenTegen B. eiste de advocaat-generaal (AG) vandaag zestien jaar cel voor zijn rol bij de gewelddadige overval. Elders werd volgens de AG onder meer door hem zo ernstig toegetakeld dat hij kort na de overval overleed. B. ontkent nog steeds dat hij zelf in Gees is geweest, ondanks zijn DNA-sporen op het slachtoffer en de belastende verklaringen van de andere twee verdachten die wél hebben bekend.De Belgen Anouar K. en Yero V. zeggen zelfs dat B. verreweg het meeste geweld gebruikte. Zelf zeggen ze Elders niet geslagen te hebben. De AG vermoedt dat de twee hun rol kleiner maken in hun verklaringen om er beter vanaf te komen. Dat zij wel hun betrokkenheid hebben bekend, levert ze een lagere strafeis op: de mannen van 28 en 23 jaar hoorden beiden dertien jaar cel eisen.Opvallend is dat beide mannen erbij blijven dat zij met B. samen in één auto naar Gees en terug zijn gereden op 30 juni 2016. Uit telefoongegevens blijkt dat V. en Amsterdammer B. elkaar onderweg hebben gebeld. “Dat doe je niet als je in één auto zit. Ook straalden hun telefoons op de terugweg allebei dezelfde masten tussen Gees en eindbestemming Den Haag aan, maar op verschillende tijdstippen”, aldus de AG.Uit het hetzelfde telecomonderzoek blijkt volgens hem ook de betrokkenheid van de derde Belg Fidan J. (26). De AG vindt het niet terecht dat het OM door de rechtbank in Assen niet ontvankelijk werd verklaard en eiste vandaag dat zijn zaak opnieuw door de rechtbank wordt behandeld.J.’s advocate vindt de beslissing van de rechtbank van vorig jaar april terecht, omdat er door een paar politieagenten en de voormalige officier van justitie zulke ernstige fouten zijn gemaakt dat haar cliënt geen eerlijk proces meer kan krijgen. De advocaat van Anouar K. bepleitte voor zijn cliënt hetzelfde. Morgen komen de laatste twee advocaten aan het woord. (ADP)