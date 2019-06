Vernieuwing gevangenismuseum Veenhuizen wordt veel groter

De oude gevangenis was gebouwd in carrévorm: vier gebouwen die samen een gesloten vierkant maakten. Eén van die vier gebouwen is honderd jaar geleden gesloopt. Verder blijkt uit oude foto's dat er op de binnenplaats nog een gebouwtje stond. Directeur Sluiter wil terug naar precies die bebouwing."We hadden redelijk bescheiden plannen. Toen we die gingen uitwerken bleek dat, als we het goed willen doen, we ambitieuzer moeten zijn", zegt Sluiter. Zo ontstond het plan om het oorspronkelijke carrégebouw terug te bouwen."Het is in zo gebouwd in 1823. In ons archief hebben we nog een foto gevonden, en daarop zie je ook het gebouw in het midden van de luchtplaats. We weten dus ook hoe dat eruit heeft gezien."De uitbreiding is niet het doel op zich. Het museum ziet er duidelijk meerwaarde in. "Van de ene kant voel je als bezoeker het opgesloten gevoel van dat vierkante gebouw, aan de andere kant voel je die hele grote luchtplaats."Bovendien is er de afgelopen tien jaar veel meer bekend geworden over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, waaruit Veenhuizen is ontstaan. "Dat wil je delen met het publiek en daarvoor heb je meer vierkante meters nodig."Met de uitbreiding wordt dus niet alleen het museum in oorspronkelijke staat teruggebracht, er is ook direct meer expositieruimte.Het project gaat nu zo'n tien miljoen euro kosten. Er is twee miljoen euro voor de eerste fase van de uitbreiding. Dat komt onder meer van de provincie, de gemeente Noordenveld en de BankGiro Loterij . Het museum heeft zelf ook gespaard, en denkt in 2021 te kunnen beginnen met het project.Daarna trekt het museum zes of zeven jaar uit om verder te sparen, en dan volgt deel twee, en een tijd daarna nog een derde deel."We willen eerst het middengebouwtje terugbrengen, en een deel van de vierde vleugel bouwen. Dat zal een meter of vijftien, twintig zijn", aldus Sluiter. "Voor alles klaar is zijn we misschien wel vijftien jaar verder."