Zwaardengekletter en oorverdovende knallen: Bommen Berend even terug in Coevorden

Kruitdampen en de rook van afgeschoten kanonskogels vullen de lucht in het Van Heutzpark in Coevorden. Vandaag spelen zogenoemde re-enactors de Slag om Coevorden na. Dit jaar 350 jaar geleden.

In het Rampjaar 1672 werd de bisschop van Münster, ook wel Bommen Berend, verjaagd. Schoolmeester Meindert van der Thijnen smeedde een plan. Hij wist binnen de stadsmuren te komen en heroverde uiteindelijk met zo'n 1.000 militairen de vestingstad.

Re-enactors uit binnen- en buitenland

In het Van Heutzpark is een kamp opgebouwd waar het lijkt alsof het weer 1672 is. De tenten, speren en trommels liggen klaar in het kamp. En die wapens worden niet alleen door Coevordenaren gehanteerd. Tientallen mensen vanuit Europa zijn naar de stad gekomen om deze slag na te spelen.

Dat naspelen van een historische gebeurtenis wordt ook wel re-enactment genoemd. Bij re-enactment worden historische gebeurtenissen nagespeeld. De spelers lopen in oude kledij en verdiepen zich in een bepaalde periode in de geschiedenis. Vandaag gingen ze dus terug naar 1672. Tussen de twee optredens door blijven de acteurs in hun rol. Ze lopen dan door de stad of vertoeven bij hun tent in het kamp.

"We hebben een groot aantal re-enactmentgroepen vanuit Europa en Nederland die hierheen zijn gekomen om de slag na te spelen", zegt organisator Herman Woltersom. "De Staatse troepen vechten aan de ene kant en de Münsterse troepen aan de andere kant. Na afloop gaan ze juichend het centrum in want dan is Coevorden bevrijd."

"Oorlog voeren blijft elkaar om zeep helpen"