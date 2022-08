Drentse zusjes Mik en Mees op podium bij Hollands Hoop: 'Vet cool'

D'r zit een bijzonder Drents tintje aan Hollands Hoop, het grote muziektheaterspektakel, dat deze weken te zien op het Groninger platteland, op boerderij Hoog Hammen in Overschild. De zusjes Mik (14) en Mees (11) uit Paterswolde staan samen op de planken in het spektakelstuk over wietbaron Fokke, bekend van de televisieserie Hollands Hoop. En dat vinden de meiden 'supercool' en 'bijzonder gezellig'.

Ook hun "supertrotse" moeder Irma glundert van oor tot oor. Ze straalt helemaal als beide jongste dochters in huize Boerema vol vuur vertellen over hun grote avontuur op het theaterpodium. Zo is Mik in het spektakelstuk violiste in een amateurorkest, en Mees speelt het Roma-jongetje Milos.

In de genen

En natuurlijk dromen ze best wel van meer. Al schreeuwen ze dat niet van de daken, want ze zijn jonge honden die de kunstwereld nog aan het ontdekken zijn. Maar Mik haar zinnen gezet op het conservatorium. En Mees houdt vooral van het theater. Beide meiden hebben het ook wel in hun genen, de voorliefde voor muziek, dans en theater. En ze zijn er dan ook al vroeg serieus mee bezig. Zo is Mik violiste bij het Haydn Jeugd Strijk Orkest in Groningen, en Mees zit in de stad bij de vooropleiding van theatergroep De Noorderlingen. Ze speelt ook verdienstelijk piano en mag graag dansen.

Dat ze beiden op de planken staan bij Hollands Hoop, is pardoes zo gekomen. "Mijn ouders hadden tickets geboekt voor deze theatervoorstelling van Zummerbühne. Ze kregen toen een nieuwsbrief opgestuurd over Hollands Hoop, en daarin stond een oproep dat ze nog jongens zochten tussen de acht en twaalf jaar. 'Altijd leuk om aan zoiets mee te doen', dachten we toen, 'maar dat gaat vast niet lukken, want ik ben een meisje'. Toch maar geprobeerd, en het is me gelukt. Ik doe mee, supercool", vertelt Mees. "Alleen moest er wel een stukje van mijn haar af, om wat jongensachtiger te lijken."

'Tuurlijk wil ik meedoen'

Grotere zus Mik rolt wat later bij Hollands Hoop binnen, echt een toevalstreffer, zo vertelt ze met glinsterende pretogen. "Ik ging mee naar een repetitie met Mees. Toen werd ik aangesproken door een mevrouw, die betrokken was bij de organisatie. Ze herkende mij als violiste. Ik had al eens in Assen met het Noord Nederland Orkest meegespeeld. Dat was voor het jeugdproject Go Classic, waarbij ze talentvolle musici bij elkaar zetten. Ze zei 'we zoeken nog muzikanten voor het stuk, wil je meedoen?' Nou, dat hoefde ze nog een keer te vragen, ik zei meteen ja! Superleuk toch?"