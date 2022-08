'Grootste editie van Preuvenement ooit' van start in Assen

In de Gouverneurstuin in Assen wordt dit weekend het startsein gegeven voor het culturele en culinaire seizoen in onze provinciehoofdstad. Dat gebeurt tijdens Preuvenement.

Twee jaar kon er geen normale editie van het evenement worden gehouden vanwege corona. De organisatie pakt daarom meteen uit met de grootste editie ooit, volgens artistiek leider Emil Klok. "We hebben richting de dertig stands en er komen meer dan vijftig artiesten op drie podia. Het aantal aanmeldingen is heel hoog, dus dit is fantastisch."

Oesters en gehaktballen