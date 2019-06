Vandaag strafeis in zaak vermoorde Duitse studente

Zal hij er nu wel zijn? Dat is een belangrijke vraag aan het begin van de rechtszaak over de moord op de Duitse studente Leonore Prothmann in Emmen. Vandaag is de voortzetting van de zaak die vrijdag 14 juni werd aangehouden.

Toen werd verdachte Michael N. onwel op weg naar de rechtbank. Hij is onderweg gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Een paar dagen later was hij weer terug in de gevangenis.Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie vandaag bekend maken welke straf geëist wordt tegen N.Tijdens een eerdere zitting vertelde de 20-jarige verdachte wat er volgens hem gebeurd is. Hij was een huisgenoot van Leonore in een appartementencomplex aan de Hoofdstraat in Emmen. N. zei tegen de rechter dat het nooit de bedoeling was om Leonore te vermoorden.N. kampte in september met zelfmoordneigingen. Leonore wilde hem tegenhouden, schreeuwde en wilde de hulpdiensten bellen. Omdat N. dat niet wilde, raakten ze in een worsteling. N. zegt dat hij een tijdlang zijn hand op haar mond heeft gelegd om haar te laten stoppen met schreeuwen.Het Openbaar Ministerie ziet het heel anders. Volgens de aanklager heeft N. Leonore met een mes in haar hals gestoken, op bed gegooid en gesmoord met een kussen.In de vroege ochtend van 3 september vorig jaar werd de jonge vrouw dood naast haar bed gevonden. Agenten probeerden haar vergeefs te reanimeren.