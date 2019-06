Transport onderdelen windmolen komt er aan: rotondes al aangepast

Rijplaten in bochten en rotondes waarop een rechte doorsteek is gemaakt, het is wel duidelijk dat het transport van de onderdelen voor de eerste windmolen van windpark Drentse Monden Oostermoer niet lang meer op zich laat wachten. “Het gaat binnenkort gebeuren”, is alles wat woordvoerder Elzo Springer nu kwijt wil.

De aanpassingen aan rotondes zijn op diverse locaties zichtbaar, zoals op de N378 tussen Gasselte en Gasselternijveen en op de Drentse Mondenweg (N379) bij Nieuw-Buinen. Ook bij Gieten op de kruising van de N33 en N34 zijn rijplaten neergelegd.Elzo Springer zegt nog niet precies te kunnen aangeven wanneer het transport zal plaatsvinden. “Eerst moet zeker zijn dat alle obstakels onderweg zijn aangepast en op de bouwlocatie moet alles klaar zijn. We gaan in elk geval donderdag de daar aanwezige grote hijskraan rechtop zetten.”Anders dan aanvankelijk de bedoeling was worden de onderdelen voor de eerste windmolen tussen Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond eerst met twaalf ritten afgeleverd op de bouwplek. Pas als alles compleet is, start de bouw van de turbine waarmee nog testen worden gedaan om te kijken of de windmolen niet te veel storing veroorzaakt op de antennes van Lofar.Het was eerst de bedoeling om gelijk te gaan bouwen met de onderdelen die arriveren. Nu vindt het windpark het risico te groot dat er halfweg de bouw gestopt moet worden omdat bijvoorbeeld door problemen rond het transport niet alle delen voorradig zijn. Vooral als alleen nog de mast staat is het bouwwerk erg kwetsbaar voor weersinvloeden.Platform Storm heeft voor het eerst gereageerd op de aanhouding van hun woordvoerder Jan Nieboer, die samen met Jan H. nog altijd vastzit op verdenking van betrokkenheid bij bedreigingen. “We hebben met verbijstering kennis genomen van de arrestatie”, schrijft de organisatie in een gisteravond verstuurde nieuwsbrief.Platform Storm benadrukt opnieuw afstand te nemen van dit soort acties, maar stelt ook dat Nieboer en H. onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen. De actiegroep zegt begrip te hebben voor de gevoelens van onmacht en woede die leven bij de bevolking en wil doorgaan met het verzet. Samen met andere actiegroepen gaat Platform Storm onderzoeken of een gang naar naar het Europese hof van Justitie zin heeft.Platform Storm meldt ook dat het een korte film wil laten maken ‘om Nederland en de regering wakker te schudden’. "Wij willen vanuit Drenthe en Groningen een statement maken. Niet alleen in woord maar vooral ook in beeld, want beelden komen vaak sterker bij de mensen binnen. De trailer moet inspelen op het gevoel maar ook op de herkenning bij de kijkers”, aldus Platform Storm.