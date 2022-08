De week van Drenthe: treinstaking, lerarentekort en Ter Apel

Ook deze week valt er niet aan te ontkomen. Stikstof is wederom in het Drentse nieuws. Maar het was niet alleen maar stikstof deze week. Ook treinen die niet rijden, de crisis bij Ter Apel, bloemen en het lerarentekort kwamen voorbij.

Maar de week begint met stikstof. 36 wetenschappers van acht universiteiten schrijven in een ingezonden brief in Trouw dat we meer dan genoeg weten om de stikstofcrisis aan te pakken. Ze zijn verbolgen dat de wetenschappelijke basis van het stikstofbeleid steeds opnieuw ter discussie wordt gesteld. Onder de 36 wetenschappers zijn enkele Drentse wetenschappers.

In Ter Apel gaat Artsen zonder Grenzen helpen. Daar slapen iedere nacht enkele honderden asielzoekers buiten. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland.

Kopzorgen

Daarnaast reden er woensdag geen treinen van NS in Noord-Nederland door een staking van het personeel. En in Eelde maken ze zich op voor de bloemencorso, maar er zijn daar ook kopzorgen. Want na na twee jaar corona is deze keer de droogte de grote plaaggeest.