Honderden asielzoekers weten nog niet waar ze slapen: 'Puzzel groter geworden'

Honderden asielzoekers wachten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op duidelijkheid over waar ze vanavond slapen. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er meer mensen bij gekomen. "De puzzel is nog iets groter", zegt ze.

De Veiligheidsregio Groningen verwacht dat er weer mensen buiten moeten slapen omdat er te weinig opvangplekken zijn.

Evacuatie

Een deel van de asielzoekers is vanmiddag per bus naar Vlissingen vertrokken. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat en of er nog meer bussen zullen volgen. Gisteren werden ook asielzoekers geëvacueerd. Zij werden naar opvangplekken in onder meer Stadskanaal en Zuidbroek gebracht. Vanmiddag kwamen ze terug waardoor er inmiddels zo'n vijfhonderd mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum staan, volgens een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen.

De organisatie maakt zich zorgen om de situatie buiten de poort. Hoewel de teruggekeerde asielzoekers zich prettiger voelen nu ze gedoucht en gegeten hebben, volgens de woordvoerder is de situatie nog steeds chaotisch. "Niemand weet wat er vanavond gaat gebeuren. Er is heel veel onduidelijk en het is er ook niet schoner op geworden buiten de poort."