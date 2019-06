Drents Schildersgenootschap viert 65-jarig jubileum met expositie

Het werk van negentien leden van het DSG wordt gepresenteerd in het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Emmen in De Fabriek. Tevens zijn voor deze tentoonstelling vijf gastexposanten uitgenodigd.Jan van Loon (80) maakt al tientallen jaren deel uit van het genootschap. "Vroeger gingen we met een groep kunstenaars erop uit om gezamenlijk landschappen te schilderen."Dat waren gezellige dagen, maar ook om zakelijke redenen is het DSG voor hem aantrekkelijk. "Als kunstenaar heb je soms een schop onder je achterste nodig om aan het werk te gaan. Zeker als je voor een expositie een bepaalde hoeveelheid kunst moet leveren. Dan is het goed om elkaar te stimuleren en inspireren."Verder was DSG een praktische manier om kunst te verkopen, omdat er gezamenlijk wordt geëxposeerd in en buiten Drenthe.Sinds de oprichting van het DSG in 1954 zijn ruim 150 exposities georganiseerd. Inmiddels is het DSG uitgegroeid tot een groep van zo’n dertig beeldend kunstenaars die allemaal op een of andere wijze verbonden zijn met Drenthe.In de loop der tijd heeft zich ook een aantal grafici, keramisten, ruimtelijk vormgevers en fotografen bij het schildersgenootschap aangesloten.De tentoonstelling is tot 22 september te zien.