Elektrische scooter komt straks van de band in Emmen

Binnenkort is de officiële presentatie. Zowel Etergo als Technologies Added geven geen commentaar op het nieuws.De scooter rolt straks van de band in de voormalige fabriek van Philips Lighting in Emmen, nu Technologies Added. Daarvoor moet nog wel een nieuwe productielijn worden opgestart. Begin volgend jaar zou de eerste scooter uit Emmen klaar zijn voor gebruik.De Etergo Appscooter is een elektrisch aangedreven scooter. Hij is verbonden met wifi en het 4G netwerk. De elektronica werkt met apps. Ze kunnen zo'n 240 kilometer rijden voordat de accu's weer opgeladen moeten worden.De eigenaren van Etergo, Bart Jacobsz Zwier en Marijn Flipse, hadden verschillende plekken in de wereld voor ogen waar ze de scooter wilden laten maken. In Azië hebben ze gekeken, maar ook op plekken in Europa.Uiteindelijk kiezen ze voor Emmen. Dichtbij en, zo zeggen ze op de website van Sprout : "We moeten in de fabriek kunnen overnachten en er het liefst een paar uur rijden vandaan wonen, niet een paar dagen, zoals in China het geval zou zijn.” Oost Nederland is daarom het meest geschikt. De initiatiefnemers willen heel Europa bedienen vanuit de productielocatie in Emmen.Zwier en Flipse zijn op dit moment druk bezig met het zoeken naar investeerders om de scooter daadwerkelijk in de markt te zetten. Ze hebben inmiddels een aantal miljoen binnen gehaald.Technologies Added in Emmen is ontstaan na het verdwijnen van Philips. Het idee achter de fabriek is dat bedrijven er hun producten kunnen laten maken, waardoor ze niet naar Azië of andere lagelonenlanden hoeven. Alles is geautomatiseerd.In de fabriekshal kunnen eenvoudig productielijnen worden gebouwd. Het bedrijf Sustainder bouwt er lichtarmaturen. Hydraloop uit Leeuwarden is een andere klant. Eigenaar Arthur Valkieser vertelde er eerder over op TV Drenthe in 'Ondernemen in Drenthe'.