Schadevergoeding NS voor Holocaustslachtoffers 'vooral symbolisch'

Mulder, tot vorige week directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, maakte zich hard voor een serieus gesprek tussen de NS en de slachtoffers.De NS maakte gisteren bekend ongeveer vijfhonderd overlevenden 15.000 euro en nabestaanden en weduwen 7.500 of 5.000 euro schadevergoeding te betalen. De NS verdiende in de Tweede Wereldoorlog geld aan het transport van joden, onder andere naar Kamp Westerbork."Er is een regeling getroffen, de NS heeft een stap gemaakt, daar ging het om. Daar komt een geldbedrag uit, daar kun je altijd over discussiëren", zegt Mulder. "Je moet het symbolisch zien, waar het hier om gaat valt nooit in geld uit te drukken."Holocaust-overlever Salo Muller zette zich jarenlang in voor de komst van een schadevergoeding. "Ik heb begrepen dat hij tevreden is", zegt Mulder. Dat de schadevergoeding 75 jaar na dato komt vindt Mulder niet bijzonder. "Het is altijd te laat en tegelijkertijd kun je zeggen het is nooit te laat", stelt hij. "Blijkbaar werken die dingen op deze manier. Je hebt ook geen voorbeeld waar je aan kunt ijken."