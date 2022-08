Brandbrief Westerveld over wolven heeft effect: Jumelet zegt bijeenkomst toe

De provincie Drenthe gaat in gesprek met inwoners van de gemeente Westerveld over de aanvallen van wolven op vee. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet is de bijeenkomst momenteel in voorbereiding.

De provincie organiseert de bijeenkomst met de gebiedscommissie en de gemeente Westerveld. Een dag eerder had de gemeente een brandbrief naar de provincie gestuurd, die was gericht aan Jumelet. Daarin werd de oproep gedaan om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren voor de inwoners van Westerveld over de wolf.